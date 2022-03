Imagem ilustrativa de uma pessoa com um guarda-chuva em meio ao tempo chuvoso - Rahul Pandit - Pexels - Uso gratuito

Publicado 27/03/2022 14:29 | Atualizado 27/03/2022 14:31

Guapimirim – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de “perigo potencial”, de tempestade para Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para as próximas horas. O aviso foi divulgado às 9h39 deste domingo (27/3) e tem validade até as 10h dessa segunda-feira (28).

O alerta prevê chuva entre 20 milímetros e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 quilômetros por hora e a possibilidade de granizo para as regiões em que o aviso está vigorando.

Ainda segundo o órgão federal, o risco de interrupção no fornecimento de energia é baixo, bem como de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de estragos em plantações.

Existem três classificações de alertas: amarelo, de “perigo potencial”; laranja, de “perigo”; e vermelho, de “grande potencial”, sendo este último o mais forte.

Em caso de fortes temporais, os órgãos de meteorologia recomendam que os aparelhos elétricos e quadros de energia em geral sejam desligados. É importante evitar ao máximo carregar o celular para não sofrer choque.

Em caso de enxurrada, é recomendado colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos para protegê-los.

Em caso de emergência, de deslizamento de terra próximo a residências, inundações nas mesmas ou desmoronamento, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199 de qualquer parte do Brasil.

Em Guapimirim, por exemplo, a população também pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (21) 2632-2947.

O alerta do Inmet é válido para 50 das 92 cidades fluminenses. São elas: Angra dos Reis, Areal, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Comendador Levy Gasparian, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Itatiaia, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Tanguá, Teresópolis, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda.