Estação de trem de GuapimirimWikipédia - Creative Commons

Publicado 30/03/2022 13:41

Guapimirim – A circulação de trem no ramal Guapimirim, incluindo o referido município, situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua suspensa, nesta quarta-feira (30/3). De acordo com a SuperVia, que atualizou o comunicado em seu site, isso se deve “em função de uma ocorrência com a máquina”.

O serviço nesse trecho de linha férrea foi interrompido ontem (29) pelo motivo citado. Não há previsão de retorno das operações.

A suspensão do serviço coincidiu com a paralisação parcial dos rodoviários da capital fluminense, nessa terça-feira (29), e com o momento em que a população guapimiriense tem se queixado da suposta redução no número de veículos da linha 196-C (Central – Guapimirim), operada pela empresa Reginas.

Os moradores de Guapimirim que optam seguir de trem para Duque de Caxias ou para o Rio de Janeiro, pelo fato de a tarifa ser mais barata, sofrem com a escassez do serviço e com o abandono por parte do ente regulador.

A suspensão do serviço no ramal Guapimirim já virou rotina. No último dia 25 de janeiro, por exemplo, a SuperVia paralisou a circulação entre Saracuruna, em Duque de Caxias, e Guapimirim, devido a uma “manutenção emergencial” no único trem que opera no trecho.

Por seis meses, entre abril e outubro do ano passado, a concessionária interrompeu o serviço no ramal para a manutenção da linha férrea. Tudo isso, sem contar as manutenções periódicas que são realizadas uma vez por mês, geralmente aos domingos e que impossibilitam o uso desse transporte.