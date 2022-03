O revólver e o canivete apreendidos na casa do criminoso - Divulgação

O revólver e o canivete apreendidos na casa do criminosoDivulgação

Publicado 29/03/2022 21:15

Guapimirim – Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite dessa segunda-feira (28/3), por agredir e ameaçar a própria mãe, de 57 anos. Ajuricaba Monassa de Paula Filho foi capturado por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).

O agressor mora com a esposa na casa da mãe. Esta teria reclamado que ele deixou uma bandeja com comida fora da geladeira e que teria azedado. Ajuricaba deu um tapa na bandeja, jogou os alimentos contra a mãe e começou a quebrar móveis e objetos.

Na tentativa de fugir da fúria do filho, a mãe fugiu para o quintal. Nisso, ele lançou contra ela uma lixeira plástica grande – com capacidade para 100 litros de água – provocando lesões na cabeça e no braço da vítima.

A progenitora reclamou que não suportava mais as agressões e humilhações e falou que iria denunciá-lo. Nisso, ele entra no quarto e pega um revólver de calibre 6,35mm com numeração raspada, senta-se ao portal e disse em tom ameaçador: “Estou esperando você sair”.

Horas mais tarde, quando tudo parecia mais calmo, Ajuricaba pediu dinheiro à mãe para poder passear com a esposa. A mãe, então, aproveitou a saída do filho para ir a 67ª DP (Guapimirim) para denunciar o ocorrido. De imediato, os agentes foram até a residência, apreenderam uma pistola municiada e um canivete – também usado para ameaçar de morte a progenitora – e prenderam o criminoso, quando este voltava para casa.

Ajuricaba foi preso pelos crimes de lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

A vítima contou na delegacia que já sofreu violência doméstica por parte do filho – viciado em cocaína, maconha e álcool – em outras ocasiões, tendo sido agredida, xingada e também enforcada.

Se solto, Ajuricaba representa grave risco de morte à mãe, que o denunciou, e seu passado mostra que ele tem uma vida dedicada ao crime. Quando era menor de idade, respondeu a dois inquéritos por lesão corporal, sendo um deles contra uma ex-companheira, e foi apreendido em três ocasiões: uma por lesão corporal, outra por ameaça e mais uma por tentativa de homicídio com o uso de uma faca.

Infelizmente por ter cometido os delitos quando era adolescente, suas ações não são consideradas crimes propriamente ditos, e sim atos análogos aos mesmos, o que explica o uso do termo ‘apreendido’ em vez de preso. E nada disso vai para a ficha criminal dele.