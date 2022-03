O quebra-cabeças colorido é o símbolo usado na campanha de conscientização do autismo - Imagem: vcnestasozinhx - Pixabay - Creative Commons

Publicado 30/03/2022 17:30

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a Caminhada pela Conscientização do Autismo, a partir das 17h da próximo sábado (2/4). O ponto de concentração será na antiga sede da prefeitura e o de chegada, na Praça da Emancipação, no Centro.

O evento está sendo organizado pela Prefeitura de Guapimirim e contará com a participação de representantes da Associação Transtorno do Espectro Autista Movimento de Apoio de Guapimirim e Adjacências (TEAma).

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado no dia 2 de abril. A data foi instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de combater o preconceito e a discriminação em torno das pessoas afetadas pelo autismo.

Os transtornos de espectro autista (TEAs) são crônicos e os sintomas costumam aparecer até os primeiros 5 anos de vida.

Pessoas com autismo tendem a apresentar: ansiedade, depressão, hiperatividade e transtorno de déficit de atenção e epilepsia. De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, “o nível intelectual varia muito de um caso para outro, variando de deterioração profunda a casos com altas habilidades cognitivas”.

Ainda, segundo a referida biblioteca, os sintomas do autismo podem ser divididos em três grupos clínicos:

* “Ausência completa de qualquer contato interpessoal, incapacidade de aprender a falar, incidência de movimentos estereotipados e repetitivos, deficiência mental”.

* “O paciente é voltado para si mesmo, não estabelece contato visual com as pessoas nem com o ambiente; consegue falar, mas não usa a fala como ferramenta de comunicação (chega a repetir frases inteiras fora do contexto) e tem comprometimento da compreensão”.

* “Domínio da linguagem, inteligência normal ou até superior, menor dificuldade de interação social que permite levar a vida próxima do normal”.

Muitas vezes, o tratamento envolve médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, entre outros. Isso a depender das manifestações clínicas.

A antiga sede da Prefeitura de Guapimirim está situada na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro.