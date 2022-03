"Print" feito na página do Inmet, mostrando as áreas com possibilidade de chuva - Inmet - Reprodução

"Print" feito na página do Inmet, mostrando as áreas com possibilidade de chuvaInmet - Reprodução

Publicado 31/03/2022 16:39 | Atualizado 31/03/2022 16:42

Guapimirim – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de “perigo de chuvas intensas”, para Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para as próximas horas. O aviso foi divulgado às 9h49 desta quinta-feira (31/3) e tem validade até as 10h dessa sexta-feira (1/4).

O alerta prevê chuva entre 30 milímetros e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 quilômetros por hora.

O referido alerta inclui o risco de interrupção no fornecimento de energia, descargas elétricas, alagamentos e queda de galhos de árvores.

Existem três classificações de alertas: amarelo, de “perigo potencial”; laranja, de “perigo”; e vermelho, de “grande potencial”, sendo este último o mais forte.

O citado alerta fala de uma possibilidade. Pode ser que chova bastante ou não. No entanto, o mesmo é importante, especialmente para avisar aos organismos de defesa civil para que atuem na proteção de populações que vivem em áreas de risco de desmoronamento de terra e de alagamentos. E a reportagem considera necessário divulgar sobre essas previsões, por considerar um serviço público essencial.

Já choveu hoje (31) mais cedo em Guapimirim. No momento em que a reportagem foi publicada, o tempo estava nublado.

Em caso de fortes temporais, os órgãos de meteorologia recomendam que os aparelhos elétricos e quadros de energia em geral sejam desligados. É importante evitar ao máximo carregar o celular para não sofrer choque.

Em caso de enxurrada, é recomendado colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos para protegê-los.

Em caso de emergência, de deslizamento de terra próximo a residências, inundações nas mesmas ou desmoronamento, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199 de qualquer parte do Brasil.

Em Guapimirim, por exemplo, a população também pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (21) 2632-2947.

O alerta do Inmet é válido todos os 92 municípios fluminenses.