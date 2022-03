Imagem ilustrativa de ciclistas pedalando - wirestock - Freepik - Creative Commons

Publicado 31/03/2022 14:05

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a Copa Fecierj de Ciclismo 2022 no próximo domingo (3/4). O evento é promovido pela Papaleguas Sports e Associação Ciclista Tririense (AC) e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Guapimirim. As inscrições vão até esta quinta-feira (31/3) no site da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj).

O campeonato está dividido em categorias, tanto no masculino quanto no feminino, começando pela categoria Infantojuvenil, para adolescentes de 13 a 14 anos, até a Master E, para homens acima dos 70 anos, e Master C+, para mulheres acima dos 50 anos.

As categorias de premiação serão definidas pelo ano de nascimento. Se um competidor está com 49 anos, no momento, e completará 50 até 31 de dezembro de 2022, então a categoria para disputar é na de atletas com 50 anos.

As provas acontecerão na Rodovia Rio-Friburgo (RJ-122), com ponto de concentração na altura de Parada Modelo, em Guapimirim, às 6h30, para o recebimento da numeração de competidor. E as corridas terão início a partir das 7h30.