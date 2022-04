Fachada da 67ª DP (Guapimirim) - Izaias França - O DIA

Fachada da 67ª DP (Guapimirim)Izaias França - O DIA

Publicado 01/04/2022 13:40

Guapimirim – Um homem de 34 anos foi preso em flagrante em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (31/3), por ter furtado uma Kombi e por dirigir bêbado. A captura de Walter Márcio Pereira de Souza foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).

Os agentes foram avisados por populares de que um homem dirigia uma Kombi branca em alta velocidade pelas ruas de Guapimirim, fazendo zigue-zague, sob o risco de ocasionar acidente. Desde então, foram feitas buscas para localizar o veículo.

O tal veículo foi avistado na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), na pista sentido Rio de Janeiro. Houve uma curta perseguição até que o mesmo fosse parado pelos policiais civis.

Walter Márcio mal conseguia ficar de pé e pelo hálito, ao conversar com os agentes, exalava forte cheiro de bebida alcóolica. Ele não tinha carteira de habilitação.

Ademais, Walter Márcio teria confessado aos policiais da 67ª DP (Guapimirim) que o veículo pertencia ao patrão, em Mangaratiba, e que o tinha furtado, já que possuía chave. Ele disse que tentaria vendê-lo para pagar dívidas que contraiu com traficantes de drogas daquele município da Costa Verde que ameaçavam matá-lo se não pagasse o débito.

Walter Márcio foi preso pelos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa, os quais estão previstos nos artigos 306 e 309 do Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/1997), e por furto qualificado de veículo, capitulado no artigo 155 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).

A título de curiosidade, o suspeito possui anotações criminais por delitos de roubo.