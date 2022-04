O quebra-cabeça é o símbolo usado para representar o autismo - Jack Moreh - Stockvault - Uso gratuito

O quebra-cabeça é o símbolo usado para representar o autismo Jack Moreh - Stockvault - Uso gratuito

Publicado 04/04/2022 13:50

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá rodas de conversa de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre os dias 5 e 7 deste mês, sempre a partir das 10h. Os encontros vão ocorrer a cada dia numa unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e é promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Os eventos serão realizados por conta do Dia Mundial de Consciência sobre o Autismo, celebrado no último dia 2 de abril, cuja data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), e têm por intuito conscientizar as pessoas acerca da doença para o enfrentamento à discriminação e ao preconceito.

Os transtornos de espectro autista (TEAs) são crônicos e os sintomas costumam aparecer até os primeiros 5 anos de vida.

Pessoas com autismo tendem a apresentar: ansiedade, depressão, hiperatividade e transtorno de déficit de atenção e epilepsia. De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, “o nível intelectual varia muito de um caso para outro, variando de deterioração profunda a casos com altas habilidades cognitivas”.

Os encontros serão gratuitos e abertos ao público.

Cronograma

* Dia 5/4 – CRAS Faustina de Souza Fonseca

Rua Professor Rocha Farias, nº 315 – Centro.

(Fica próximo à Praça Paulo Terra)

* Dia 6/4 – CRAS Paulo Antônio Xavier Daim

Rua Praianos, nº 875 – Jardim Guapimirim.

* Dia 7/4 – CRAS Maria Mercedes Rosa de Carvalho

Rua José Maria da Silva, nº 1.443 – Vale das Pedrinhas.