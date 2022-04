Modelo de carteira de visitante da Seap no RJ - Detran.RJ - Divulgação

Modelo de carteira de visitante da Seap no RJDetran.RJ - Divulgação

Publicado 04/04/2022 17:17

Guapimirim – Parentes consanguíneos – maiores de 18 anos – de detentos em presídios fluminenses agora podem solicitar a carteira de visitante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) pela internet. O novo serviço está disponível desde a última terça-feira (29/3) e pode ser requerido no site do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. São considerados parentes diretos: mãe, pai, irmãos e filhos.

Antes, era preciso ir a uma unidade do Detran.RJ para solicitar a carteirinha. Com o novo sistema, só será preciso comparecer a esse órgão na data de entrega para fazer a biometria.

O solicitante poderá possível escolher em qual posto do Detran.RJ deseja buscar a carteira de visitante da Seap. No momento da inscrição, será emitido um número de protocolo. O prazo para entrega continua igual, de 21 dias corridos. Ademais, o próprio requerente terá de retirar o documento, pois terá de fazer a biometria.

Para pedir a carteirinha pela internet, o solicitante precisa ter um documento de identidade emitido pelo Detran.RJ há menos de 10 anos. Além disso, o detento também precisa ter a carteira de identidade emitida pelo mesmo órgão em qualquer data. Tudo isso é para que seja feito um cruzamento de dados entre o custodiado e o familiar.

Caso o visitante não queira pedir a carteira da Seap nessa nova modalidade, poderá fazer o agendamento presencial para alguma unidade do Detran.RJ.

“Os visitantes com carteira de identidade desatualizada ou com validade vencida precisarão tirar uma nova via do documento para depois solicitar a Carteira de Visitante”, alertou o Detran.RJ.

Com base nos critérios estabelecidos para a confecção da carteira da Seap, uma carteira de identidade é considerada desatualizada quando sua emissão é de mais de 10 anos.

Além dos atendimentos diários, de segunda a sexta-feira, o Detran.RJ também promove mutirões para a confecção dessa carteirinha. Vale frisar que os mutirões feitos em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, não dispõem desse serviço.