Vista aérea do Parque Estadual dos Três Picos - Guilherme Luz - PETP - Imagem cedida ao DIA

Publicado 08/04/2022 15:39 | Atualizado 08/04/2022 17:27

Guapimirim – O campus Itaboraí do Instituto Federal Fluminense (IFF) e o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea) abriram inscrições para o curso de Ambiente e Sustentabilidade para o primeiro semestre de 2022. O prazo termina no próximo dia 17 de abril, num domingo.

Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas. O curso é gratuito e tem duração de 50 horas, sendo 40 horas na modalidade à distância e 10 horas presenciais no Parque Estadual dos Três Picos (PETP). De acordo com o gestor desse parque, Alexandre Donato de Sá, ao DIA, as atividades acontecerão nos núcleos Paraíso, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e Cachoeiras de Macacu.

“Estamos muito contentes por trazer esse curso para o Parque Estadual dos Três Picos. Essa é uma parceria importante, estratégica e inédita entre o Inea e o Instituto Federal Fluminense. Estudar o meio ambiente é sempre um tema atual que cada vez mais fará parte das discussões públicas e políticas, como a questão a Agenda 2030 da ONU e o ‘compliance’ ambiental. As empresas precisam adotar políticas sustentáveis e assumir parte da responsabilidade que lhes cabe para se adequar a um novo padrão de sociedade de consumo”, comentou o gestor do PETP, Alexandre Donato de Sá, à reportagem.

Um dos requisitos para participar do processo seletivo é ter o Ensino Fundamental completo, o antigo primeiro grau. O curso também é destinado a profissionais de educação – das redes pública e privada – para que possam aprimorar o conhecimento sobre o tema e colocá-lo em prática em sala de aula, além de estudantes e especialistas de órgãos e instituições ambientais.

O referido curso abordará questões como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – para a Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU) – e o conceito de ESG (ambiental, social e governamental).

No dia 19 de abril, será publicada a lista de todos os candidatos no site do IFF. A seleção dos inscritos será feita por sorteio transmitido pelo canal do IFF no YouTube ( https://www.youtube.com/user/ifftubeoficial ), às 19h do próximo dia 25 de abril.

Já a lista nominal com os sorteados em primeira chamada será divulgada no dia 28 deste mês no site do Instituto Federal Fluminense (IFF), neste link: http://selecoes.iff.edu.br/

A matrícula dos candidatos em primeira chamada deverá ser feita para o e-mail [email protected] , entre os dias 29 de abril e 4 de maio, com os documentos digitalizados.

Se algum aprovado em primeira chamada não tiver se matriculado no devido prazo ou haja algum tipo de desistência ou irregularidade na documentação, haverá uma segunda chamada para preencher as 50 vagas a partir das 18h do próximo dia 5 de maio. Nesse caso, a matrícula ocorrerá entre os dias 6 e 8 de maio próximos.

O curso está previsto para começar no próximo dia 10 de maio. Os organizadores ainda vão definir o horário e se a primeira aula será online ou presencial.

A título de curiosidade, o IFF em Itaboraí também abriu inscrições para cursos de Conservação de Solo e Água na Agricultura Familiar, Aproveitamento Energético de Biogás em Estações de Tratamento de Esgoto e Tecnologias Metodológicas Aplicadas à Educação.