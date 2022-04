Registro feito numa das edições da feira em fevereiro de 2022 - Imagem: Izaias França - O DIA

Registro feito numa das edições da feira em fevereiro de 2022Imagem: Izaias França - O DIA

Publicado 10/04/2022 08:53 | Atualizado 10/04/2022 08:56

Guapimirim – A Feira do Produtor Rural de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está em clima de samba. Sob o tema Samba na Feira, a edição deste domingo (10/4), estão programadas as participações de Ary Victor, Caio Batera, Clube do Churrasco, Grupo Aceita Aí e Morf do Cavaco.

A feira se tornou um “point” de entretenimento familiar para quem busca diversão, tomar uma boa cerveja e comer um pastel com caldo de cana, além das tradicionais compras de legumes, frutas, verduras e produtos orgânicos.

A cada edição, a feira traz um artista, uma dupla ou um grupo musical para tocar durante o evento.

A Feira do Produtor Rural acontece aos domingos, das 8h às 14h, próximo à estação de trem de Parada Modelo.