Imagem ilustrativa de um trem da SuperVia - Ítalo Martins - Imagem copiada da Wikipédia - Creative Commons

Publicado 11/04/2022 08:19

Guapimirim – A circulação de trem nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, em Magé, e no trecho entre Gramacho e Saracuruna, ambos em Duque de Caxias, será interrompida no próximo dia 17 de abril (domingo). De acordo com a SuperVia, serão feitas manutenções programadas nas vias férrea e aérea, e o serviço voltará normalmente no dia seguinte (18).

Não foi a primeira vez que a empresa interrompeu as operações em Guapimirim para a realização de manutenção desse tipo. Isso já aconteceu nos últimos dias 24 de outubro, 17 de dezembro e 23 de janeiro , em dias de domingo, por exemplo.

Furto de cabos

A concessionária havia suspendido, na última quarta-feira (6/4), as operações nos ramais Central do Brasil-Gramacho, Gramacho-Saracuruna e Belford Roxo, ademais das extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, devido ao furto de cabos, o que afeta a sinalização da via, de acordo com a empresa. O serviço foi restabelecido durante a manhã no mesmo dia. Ao todo, 54 estações ficaram comprometidas.

As estações da SuperVia são alvos constantes de furtos de cabos, tipo de crime que se tornou cada vez mais comum, e quem sofre com isso são os usuários que precisam do trem para poder chegar ao trabalho. Em tese, o trem é a opção mais mais rápida e a mais barata, em comparação com várias linhas de ônibus intermunicipais.

Nas redes sociais, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) disse que estaria apurado as circunstâncias da interrupção das operações ontem (6), em todos os trechos citados.

Na última sexta-feira (8), dois dias depois, foi deflagrada a Operação Estação Segura pela Polícia Militar para conter a criminalidade nesses locais. Os agentes estiveram em quatro estações: Guapimirim; Suruí, em Magé; Parada Angélica, em Duque de Caxias; e Manguinhos, na capital fluminense.

O programa policial vai atuar em 12 estações, incluindo as quatro citadas acima. As demais estão na cidade do Rio de Janeiro: Barros Filho, Costa Barros, Del Castilho, Honório Gurgel, Jacaré, Parada de Lucas e Senador Camará.

Trem suspenso no mês passado

A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já tinha sido paralisada no último dia 29 de março, por alguns dias, “em função de uma ocorrência com uma máquina”, ou seja, o único trem que circula nesse ramal.

Vale lembrar que, no último dia 25 de janeiro, a circulação entre Saracuruna, em Duque de Caxias, e Guapimirim também foi suspensa , por conta de uma “manutenção emergencial” no trem que opera nessa extensão.

Seis meses sem trem em Guapimirim