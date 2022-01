Trem da Supervia na estação de Guapimirim - Divulgação / Internet

Publicado 06/01/2022 12:09

Guapimirim – A Supervia vai interromper a circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo dia 23 de janeiro, num domingo, por conta de uma manutenção na via férrea. O serviço voltará ao normal na segunda-feira (24).

A circulação também ficará suspensa na mesma data para os trens do trecho Gramacho-Saracuruna e da extensão Vila Inhomirim.

De abril a outubro de 2021, por mais de seis meses, o trem deixou de passar por Guapimirim, tendo afetado trabalhadores e passageiros que dependem do serviço para ir a Duque de Caxias e ao Rio de Janeiro, por exemplo. Na época, a concessionária alegou que a estrutura de uma ponte entre as estações Parada Ideal e Parada Modelo, ambas em Guapimirim, estava comprometida devido às fortes chuvas. Somente após os reparos, esse meio de transporte voltou a circular nesta cidade.

CPI da Supervia

A título de curiosidade, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar constantes falhas, interrupções, superlotações e atrasos nos serviços prestados pela Supervia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo no último dia 18 de novembro.

Ademais, os parlamentares pretendem avaliar as condições das estações, a construção de banheiros em estações e eventuais problemas envolvendo o ramal Central-Santa Cruz, na capital fluminense.

Os trabalhos da CPI terão duração de 90 dias, podendo ser prorrogados por mais 60. No atual momento, a Alerj está em recesso.

A empresa tem sofrido com constantes furtos de cabos, o que impede a circulação de trens em determinados ramais. Também vale destacar que a concessionária está em processo de recuperação judicial.