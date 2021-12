Aviso emitido no site da concessionária acerca da interrupção do serviço no domingo (19/12) - Supervia - Reprodução

Aviso emitido no site da concessionária acerca da interrupção do serviço no domingo (19/12)Supervia - Reprodução

Publicado 17/12/2021 13:21

Guapimirim – A Supervia vai interromper a circulação na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no domingo (19/12), devido a mais uma manutenção programada na via. O serviço retornará na segunda-feira (20), no horário comercial, de acordo com a empresa em seu site.

Também haverá suspensão do serviço pelo mesmo motivo e período na extensão Vila Inhomirim, em Magé, e no trecho Gramacho-Saracuruna.

As interrupções têm ocorrido mensalmente sob a mesma alegação nos dias 24 de outubro e 21 de novembro deste ano.