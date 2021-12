Imagem ilustrativa de uma viatura policial que circula em Guapimirim - Divulgação

Publicado 15/12/2021 14:31

Guapimirim – Um homem de 42 anos foi capturado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira (14/12), por policiais da equipe RP Setor Delta do 34º Batalhão de Polícia Militar. Ele estava foragido da Justiça e é acusado de supostos crimes de pedofilia, quando é cometido contra crianças e adolescentes abaixo de 14 anos.

Na ocasião, o réu conduzia um veículo com placa de São Paulo na RJ-122, via que liga Guapimirim a Cachoeiras de Macacu.

O acusado foi denunciado com base nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990. Ao ser capturado, foi conduzido a 67ª DP (Guapimirim) e posteriormente levado a 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes.

O nome do réu não foi divulgado tampouco o grau de parentesco com a vítima. Casos envolvendo menores de idade tramitam em segredo de Justiça em cumprimento ao ECA, que proíbe que crianças e adolescentes sejam expostos a situações humilhantes e degradantes.

Veja mais caso de abuso sexual contra menores de idade em Guapimirim

Nos últimos meses, O Dia noticiou outros dois casos de abuso sexual cometidos contra crianças em Guapimirim.

Em junho deste ano, um homem de 55 anos foi preso por suspeita de abusar sexualmente de suas duas enteadas, uma de 8 e outra de 11 anos. Uma das crianças chorava, implorando a uma parente que ela não queria ir embora com a mãe e o padrasto. Em abril de 2021, quando o suspeito foi denunciado, ele e a esposa fugiram com as filhas.