EM Castro Alves - Foto: Arquivo/Divulgação

Publicado 14/12/2021 10:11

Guapimirim - Estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão uniforme para o ano letivo de 2022. Além do kit composto por blusa, short, mochila de rodinhas, entre outros itens, será distribuído um material de reforço escolar para ajudar no aprendizado dos alunos, de acordo com a prefeitura.

O material adicional se deve ao fato de os estudantes terem ficado sem aula presencial por mais de um ano, devido à pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2). A informação foi divulgada pela prefeita Marina Rocha e pelo secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, nas redes sociais.

De março de 2020 a junho de 2021, o ensino na rede municipal de ensino foi à distância. Os alunos buscavam os exercícios nos colégios para respondê-los de casa e entregá-los posteriormente.

Somente a partir de junho deste ano, foi possível adotar o sistema híbrido, com aulas presenciais e remotas, com as turmas divididas para evitar a superlotação. E a partir de setembro, o ensino passou a ser presencial.