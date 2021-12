Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro - Foto: Izaias França

Publicado 12/12/2021 19:07 | Atualizado 13/12/2021 07:53

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 8h às 11h dessa segunda-feira (13/12), para primeira, segunda e terceira doses.

A vacinação acontecerá em cinco dos seis locais destinados à campanha:

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Praça Paulo Terra, no Centro.

Para se imunizar, é preciso apresentar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um comprovante de residência e um documento com foto.

Primeira dose

A primeira dose é válida tanto para adolescentes a partir dos 12 anos quanto para adultos e idosos que ainda não se imunizaram.

Segunda dose

A segunda dose está disponível para quem já tinha vacinação marcada e também para os que deixaram de se vacinar na data agendada.

Quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca ou Pfizer há mais de 60 dias, mesmo que o cartão de vacina marque uma data posterior, poderá receber a segunda aplicação de imediato.

Terceira dose

A terceira dose está disponível para pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose, ou dose única, há mais de 28 dias.

Idosos a partir dos 60 anos, adultos a partir dos 18 anos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose, ou a dose única, há cinco meses já podem retornar ao posto de saúde para receber a dose extra.