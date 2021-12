Durante o processo seletivo, o estagiário ficará ciente em qual município vai exercer as funções - Henrique Freire - Supervia - Imagem baixada da Wikipédia - Creative Commons

Durante o processo seletivo, o estagiário ficará ciente em qual município vai exercer as funçõesHenrique Freire - Supervia - Imagem baixada da Wikipédia - Creative Commons

Publicado 07/12/2021 09:17

Guapimirim – A Supervia está com 50 vagas de estágio para estudantes de ensino superior de vários cursos de graduação. O valor da bolsa é de R$ 1.450 por mês. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 16 de dezembro no portal Vagas. A previsão é que os selecionados comecem a atuar na empresa em fevereiro de 2022.

Podem participar os universitários com formatura prevista para 2023 a partir do quinto período, no caso dos cursos com duração de oito períodos, e a partir do sétimo período, no caso dos cursos com duração de 10 períodos.

O candidato ou a candidata deverá ter disponibilidade de seis horas diárias de estágio, totalizando 30 horas semanais, e poderá exercer as atividades em regime híbrido, ou seja, presencial e à distância. Para esta última modalidade, dois ou três dias por semana.

Entre os benefícios oferecidos estão: vale-transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Para se candidatar, é preciso estar com a matrícula ativa na instituição de ensino superior. Será preciso entregar declaração da faculdade, comprovando estar devidamente matriculado, constando o curso e o período.

Haverá dinâmica de grupo. A pré-seleção ocorrerá mediante análise curricular. A penúltima etapa será uma entrevista.

Os locais de estágios serão informados durante o processo seletivo. Poderão participar os universitários que residem em território fluminense.

Vagas disponíveis para os seguintes cursos de graduação:

* Administração de Empresas.

* Análise e Desenvolvimento de Sistemas

* Arquitetura.

* Ciências Contábeis.

* Comunicação Social.

* Design.

* Direito.

* Economia

* Engenharia Civil.

* Engenharia de Comunicações.

* Engenharia de Computação.

* Engenharia de Controle e Automação.

* Engenharia de Produção.

* Engenharia de Software.

* Engenharia de Telecomunicações.

* Engenharia Elétrica.

* Engenharia Eletrônica.

* Engenharia Mecânica.

* Marketing.

* Psicologia.

* Publicidade e Propaganda.

* Tecnologia da Informação.

Os futuros estagiários poderão trabalhar em algum das seguintes áreas da concessionária:

* Centro de Manutenção de Estações.

* Circulação.

* Compliance.

* Comunicação e Marketing.

* Contratação de Materiais.

* Contratação de Serviços.

* Contratos e Concessão.

* Controladoria.

* Engenharia de Operações.

* Estações.

* Governança.

* Infraestrutura de TI.

* Inteligência de Mercado.

* Investimentos.

* Manutenção de Via Permanente.

* Meio Ambiente.

* Oficina de Mecanização.

* Oficinas de Manutenção.

* Planejamento de Estações.

* Planejamento e Controle de Manutenção.

* Planejamento e Finanças.

* Planejamento Operacional.

* Posto de Atendimento.

* Receitas Acessórias.

* Recursos Humanos.

* Rede Aérea.

* Risco.

* Segurança Empresarial.

* Segurança Operacional.

* Sinalização.

* Subestações.

* Tecnologia da Informação.

* Tesouraria.

* Tração.

* Treinamento e Desenvolvimento.

Para se candidatar ao estágio, acesse este link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/supervia/oportunidade/programa-de-estagio-supervia/2295669

A Supervia opera os serviços de trem em 12 cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro e São João de Meriti.