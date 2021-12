Pedra do Sino, em Guapimirim - Flávio Varricchio - ICMBio - Divulgação

Publicado 03/12/2021 19:54

Guapimirim – O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) está com entrada gratuita em suas três sedes: Guapimirim, Teresópolis e Petrópolis. Em cada cidade, o horário de funcionamento e o quantitativo de visitantes diferem.

Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o horário de funcionamento vai das 8h às 16h, todos os dias da semana, inclusive feriados. São permitidos 400 visitantes diários e 200 veículos diários.

Em Teresópolis, na Região Serrana, o horário é de 7h às 16h para a parte baixa, todos os dias da semana, inclusive feriados. São permitidas 500 pessoas e 150 carros por dia. Já para a parte alta, a entrada vai das 7h às 9h, nos sete dias da semana, incluindo feriados, com o máximo de 100 pessoas.

E para Petrópolis, também na Região Serrana, o horário é das 7h às 16h para a parte baixa, todos os dias da semana, incluindo feriados, com liberação de 300 pessoas por dia. Para a parte alta, o acesso é das 7h às 9h, todos os dias, também nos feriados, sendo permitidos até 100 visitantes diários.

Quando cada uma das sedes atingir o limite máximo, os portões serão fechados. O controle de visitação é feito por ordem de chegada.

Os visitantes poderão visitar cachoeiras, o Mirante do Soberbo, entre outros pontos. O Parnaso está sem telefone temporariamente. Dúvidas sobre entrada de ônibus, visitas de grupos, trilhas, entre outras informações, podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]

No Parnaso, é proibido consumir bebida alcoólica e levar produtos em garrafas de vidro, fazer fogueira e/ou churrasco, usar aparelhos de som e também a entrar com animais. Os visitantes devem levar o lixo produzido para foca do local.

Desde julho deste ano, com o encerramento de contrato de trabalho com antigos colaboradores, a entrada nas três sedes do Parnaso está gratuita. Na época, o parque chegou a divulgar que estava contratando temporariamente profissionais para cuidar da portaria, para orientar os visitantes e também brigadistas de combate a incêndios florestais.