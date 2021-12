Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Polícia Civil - Divulgação

Publicado 01/12/2021 11:20

Terceiro trimestre de 2021

Guapimirim – A 67ª DP (Guapimirim), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está em primeiro lugar, entre as demais delegacias de pequeno porte da Baixada Fluminense, nos quesitos produtividade investigativa e produtividade operacional no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro). As informações estão disponíveis no Conselho Comunitário de Segurança dessa cidade.

Produtividade investigativa tem a ver com o desvendamento de autoria de crimes, inquéritos policiais relatados e judiciados.

Já a produtividade operacional se deve à efetividade das prisões tanto em flagrante quanto em cumprimento de ordens judiciais.

As delegacias possuem cinco classificações: pequeno porte, porte médio, porte grande, porte extra grande e porte extra grande especial. A 67ª DP (Guapimirim) está classificada na de pequeno porte, com até 200 registros de ocorrência por mês.

A meta estabelecida para o terceiro trimestre era de apenas 65 pontos em produtividade operativa. No entanto, a 67ª DP logrou 220,70 pontos, 339,54% a mais que o estipulado.

Outubro de 2021

A referida unidade policial também teve o melhor desempenho no mês de outubro de 2021 entre as delegacias de pequeno porte da Baixada Fluminense, com 90,45 pontos, em produtividade investigativa. A meta era de apenas 21,75 pontos.

Já numa comparação entre todas as 19 delegacias da Baixada Fluminense, incluindo as de portes diferentes, a 67ª DP ocupou a quinta posição.

Ranking anual

A 67ª DP também tomou a dianteira, em comparação a outras unidades da mesma categoria, no ranking anual, com 727,95 pontos, em produtividade operacional.

No acumulado anual, a 67ª DP está em oitavo lugar, quando são incluídas todas as 19 delegacias da região.

Prisões

A 67ª DP tem forte atuação no enfrentamento ao narcotráfico e também contra delitos de violência doméstica. As pontuações se devem ao cumprimento imediato dos mandados de prisão contra acusados e na solução dos crimes.

Conforme já noticiado por O Dia, em Guapimirim, os acusados de crimes contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes são capturados pelas “Meninas Superpoderosas”, como são chamadas as agentes femininas da 67ª DP.