O Mirante do Soberbo oferece uma vista incrível da Serra dos Órgãos - Bruno Grosman - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 26/11/2021 14:48

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, completou 31 anos de emancipação nessa quinta-feira (25/11), e O Dia continua sua expedição para mostrar um pouco das belezas e da história desse lugar abençoado por Deus e pela natureza.

Mais de 70% do território guapimiriense estão em áreas de proteção ambiental. A região possui parques ecológicos, belas cachoeiras e é um ótimo destino para os amantes de trilhas e de esportes radicais.

No último dia 1º de setembro, Guapimirim passou a integrar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), uma rota de ecoturismo e do cicloturismo do governo federal. Isso se deve ao fato de essa cidade estar inserida nos Caminhos da Serra do Mar – um mapa de trilhas fluminenses que incluem Magé, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo –, cuja inclusão foi aprovada pelo Ministério do Meio Ambiente.

Em determinados locais, o acesso pode ser gratuito ou pago e em outros é recomendada a utilização de guias turísticos. Os valores podem variar.

APA Guapimirim

A Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim – também chamada de Pantanal Fluminense – é uma área de manguezal na Baía de Guanabara e compreende os municípios de Guapimirim, Magé, Itaboraí e São Gonçalo.

Essa unidade de conservação abriga golfinhos, caranguejos, cavalos marinhos, cobras, jacarés-de-papo-amarelo e colhereiros-rosa, por exemplo.

Essa APA possui 138,25 quilômetros quadrados. Foi criada por meio do Decreto Federal nº 90.255/1984.

O acesso é feito pela Rodovia BR-493, na altura do KM 12,8 dessa via, no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim.

Dedo de Deus

O Dedo de Deus é um pico de 1.692 metros de altitude e está em território guapimiriense, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso).

A montanha parece uma mão fechada com o dedo indicador apontando para o céu.

A primeira escalada a esse monumento foi feita em 1912, há mais de 109 anos, pelos alpinistas José Guimarães Teixeira, Raul Carneiro e os irmãos Américo, Alexandre e Acácio de Oliveira, todos de Teresópolis.

Em 1949, uma mulher escalou pela primeira vez o Dedo de Deus. Ela tinha apenas 15 anos, se chamava Lília Montanha e era moradora da cidade vizinha de Teresópolis, de acordo com o Parnaso.

O Dedo de Deus é símbolo do montanhismo no Brasil e está inserido nas bandeiras dos municípios de Guapimirim, Magé e Teresópolis e na do estado do Rio de Janeiro.

Mirante do Soberbo

O Mirante do Soberbo – também chamado de Vista Soberba – está situado em território guapimiriense, bem próximo ao limite com o município de Teresópolis. De lá, é possível avistar o Dedo de Deus, além de outros pontos turísticos da região, tais como: a Baía de Guanabara, o Pico do Escalavrado e a Cabeça de Peixe, por exemplo.

Pedra do Sino

A Pedra do Sino é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos, a 2.275 metros de altitude, situada em Guapimirim. A subida é feita pela sede Teresópolis do Parnaso.

De lá, é possível avistar a Mata Atlântica. No inverno, a temperatura pode chegar a zero grau, sendo possível observar uma fina camada de gelo sobre a vegetação.