Imagem ilustrativa de coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 24/11/2021 08:11

Intervalo entre a segunda e a terceira doses

Guapimirim – As pessoas que estão aguardando para tomar a dose de reforço de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2) em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, precisam ficar atentas. Pois, o intervalo entre a segunda e a terceira doses mudou de seis para cinco meses para idosos a partir dos 60 anos, profissionais de saúde e a população adulta em geral.

Quem se vacinou até maio deste ano, por exemplo, já pode retornar a um posto de vacinação para receber a aplicação de reforço.

A exceção é para pessoas imunossuprimidas e com comorbidades, independentemente da idade. Nesses casos, o tempo intervalo é de apenas 28 dias entre a segunda e a terceira dose. Será preciso comprovar tal condição.

A redução no tempo entre as doses segue diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no intuito de aumentar a imunidade contra o Covid-19 e diminuir os óbitos.

Cabe destacar que o imunizante usado na dose extra não será o mesmo das doses iniciais. Quem recebeu Coronavac nas duas primeiras doses, por exemplo, poderá receber a terceira dose de AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.

Quem foi vacinado inicialmente com Pfizer poderá ter uma dose adicional de Coronavac, AstraZeneca ou Janssen.

Quem tomou AstraZeneca ou Janssen poderá receber a dose de reforço da Coronavac ou Pfizer. Tanto o primeiro quanto o segundo imunizante usam a mesma tecnologia de adenovírus, e o objetivo é a combinação de vacinas distintas.

Até recentemente, a Janssen era aplicada em dose única. Em algumas regiões do país, estão sendo aplicadas duas doses desta. Não é o caso de Guapimirim.

Nesta quarta-feira (24/11), a vacinação acontecerá das 8h às 11h em cinco dos seis postos destinados à campanha:

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Intervalo entre a primeira e a segunda doses

O intervalo entre a primeira e a segunda doses também foi alterado de 12 para oito semanas para quem tomou AstraZeneca ou Pfizer. A medida também visa aumentar a proteção contra o vírus.

Para se vacinar, é fundamental apresentar documento com foto (ex.: carteira de identidade, motorista, de trabalho ou de entidade de classe profissional), comprovante de residência (ex.: conta de luz, água ou telefone / internet), caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.