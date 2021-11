Com a mudança, poderão ser criadas até 200 novas vagas em creches - Secom PMG - Divulgação

Publicado 22/11/2021 14:27 | Atualizado 22/11/2021 14:46

Guapimirim – As turmas de 5º ano do Ensino Fundamental de três colégios da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mudarão de escola no ano letivo de 2022. A modificação foi aprovada em audiência pública ocorrida na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, CIEP localizado em Parada Modelo, na última quinta-feira (19/11).

Do total de 57 votos, 40 foram a favor da transferência das referidas turmas das escolas municipais Neli Albuquerque Vivas, em Parada Modelo, Santa Eugênia, no Parque Santa Eugênia, e Tuffy Nicolau Habib, no Sapê, para o CIEP citado.

A votação aconteceu em duas chamadas, sendo a primeira por volta das 13h e a segunda, às 13h30.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, contou com a participação de pais de alunos, de representantes do governo guapimiriense, incluindo a prefeita Marina Rocha e o secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, e também da promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) Cláudia Tüner.