A luta contra o coronavírus é de toda a sociedadePixabay - Creative Commons

Publicado 21/11/2021 14:13

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2) continua normalmente em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 8h às 11h dessa segunda-feira (22/11).

A imunização ocorrerá em cinco dos seis postos destinados à campanha:

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

É preciso apresentar um documento com foto, caderneta de vacinação, Cartão do SUS e um comprovante de residência.

Primeira dose

Adolescentes a partir dos 12 anos e adultos que ainda não tomaram a primeira dose de vacina contra o Covid-19 poderão fazê-lo normalmente em Guapimirim por meio de repescagem.

Segunda dose

O intervalo entre a primeira e a segunda dose foi antecipado de 12 para oito semanas. Isso para quem tomou AstraZeneca ou Pfizer.

Quem recebeu a primeira dose de algum desses imunizantes há mais de dois meses, mesmo que o cartão de vacina sugira um retorno para além, poderá retornar ao posto de saúde para receber a segunda aplicação.

A redução no intervalo entre ambas as doses tem por intuito reforçar a imunidade contra as diferentes cepas em circulação no Brasil.

As pessoas que deixaram de tomar a segunda dose também poderão retornar aos postos de saúde da campanha para atualizar a caderneta de vacinação.

Terceira dose

Também é possível receber a terceira dose mediante alguns critérios. No momento, essa dose de reforço está disponível para profissionais de saúde e idosos a partir dos 60 anos que receberam a última aplicação contra o coronavírus há mais de seis meses e para pessoas imunossuprimidas que se vacinaram pela última vez há mais de 28 dias.

São considerados imunossuprimidos:

* Pessoas vivendo com HIV.

* Pacientes com câncer que fazem uso de quimioterapia.

* Pacientes que fazem tratamento de hemodiálise.

* Pacientes que fazem uso de medicamentos modificadores de resposta imune.

* Pacientes com imunodeficiência primária grave.

* Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias e doenças intestinais inflamatórias).

* Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

* Pessoas que fazem uso de corticoides em doses superiores a 20mg/dia de prednisona ou equivalente por mais de 14 dias.

Em Guapimirim, o imunizante aplicado na dose extra é diferente do usado nas duas primeiras doses. Quem tomou Coronavac, por exemplo, poderá ser imunizado com AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.

Quem tomou AstraZeneca poderá ser imunizado com Pfizer ou Coronavac. O mesmo vale para a Janssen. Tanto AstraZeneca quanto Janssen utilizam a mesma tecnologia de adenovírus.

Já quem foi vacinado com Pfizer poderá receber uma terceira aplicação dos demais imunizantes.

A combinação de diferentes vacinas tem por objetivo aumentar a imunidade contra variantes do Covid-19.