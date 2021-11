Ser artesão é mais do que um hobby, é empreendedorismo - Alicja - Pixabay - Creative Commons

Publicado 23/11/2021 15:12

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, realizará a Feira do Artesão de Guapimirim, das 10h às 15h da próxima quinta-feira (25/11), na Praça da Cotia. A data coincide com o aniversário de 31 anos dessa cidade.

Além dos profissionais expondo seus trabalhos, a comemoração terá ainda atrações culturais como teatro e música por artistas locais. O evento é gratuito, aberto ao público e tem o apoio da prefeitura.

Programação:

10h – Abertura oficial

10h às 15h – Trenzinho

11h – Teatro: Carroça dos Sonhos

12h – Música: Írio Lima Trio

14h – Boi-bumbá

15h – Encerramento