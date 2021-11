A vacina da Pfizer é uma das mais usadas no Brasil e no mundo, inclusive em adolescentes - Jan Felix Christiansen - Pixabay - Creative Commons

Publicado 23/11/2021 07:39

Guapimirim – A aplicação da dose de reforço de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2) já está disponível para a população em geral a partir dos 18 anos em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Para isso, é preciso ter se imunizado pela última vez contra esse vírus há mais de cinco meses, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A medida entrou em vigor nessa segunda-feira (22/11) e vale tanto para quem tomou Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, de duas doses cada, ou Janssen, de dose única.

A aplicação de terceira dose só estava liberada para idosos a partir dos 60 anos, profissionais de saúde e pacientes imunossuprimidos. Para esse terceiro público-alvo, a imunização adicional é permitida após 28 dias de ter recebido a segunda dose ou dose única.

Inicialmente, apenas pessoas da terceira idade e trabalhadores da saúde poderiam ser imunizados. O intervalo entre a segunda e a terceira dose era de seis meses, mas foi reduzido para cinco meses.

Quem tomou as duas doses de vacina da Pfizer, por exemplo, receberá a adicional de fabricante diferente.

Quem tomou AstraZeneca por duas vezes poderá receber Coronavac ou Pfizer. A Janssen não está inclusa por usar a mesma tecnologia de adenovírus.

Quem foi vacinado com Coronavac poderá receber a terceira dose de qualquer outra das três marcas disponíveis.

De acordo com especialistas, tanto a combinação de imunizantes diferentes e a redução no intervalo de tempo entre as doses podem ajudar a aumentar a imunidade contra o Covid-19.

No último dia 16 de novembro, o Ministério da Saúde encurtou o intervalo entre a segunda e a terceira dose e a liberou para toda a população adulta no país. No caso, da Janssen, que é de dose única, a recomendação é que quem tomou a primeira dose receba uma segunda do mesmo imunizante, e somente cinco meses após, a terceira dose.

Em Guapimirim, a vacinação ocorre, geralmente, das 8h às 11h, nos seguintes locais:

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

É necessário apresentar documento com foto (ex.: carteira de identidade, motorista, de trabalho ou de entidade de classe profissional), comprovante de residência (ex.: conta de luz, água ou telefone / internet), caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.