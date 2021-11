Um modo de se proteger contra golpes na internet é criar um cartão de crédito virtual, com numeração diferente do cartão físico, pois fica mais fácil de bloquear o cartão adicionar sem precisar fazer o mesmo com o principal - ijeab - Pixabay - Creative Commons

Publicado 24/11/2021 12:47

Guapimirim – Os consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, precisam ficar atentos para não caírem em golpes nem em falsas ofertas durante a Black Friday 2021, na próxima sexta-feira (26/11). Nessa data, lojistas em todo o país prometem superdescontos em produtos e serviços. Entidades de defesa do consumidor como Procon RJ, Procon SP e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) dão dicas e fazem alertas.

O Procon RJ insta para que os clientes prestem atenção nos preços das mercadorias à vista e a prazo. “Alguns fornecedores informam com destaque apenas o valor da parcela e em letras miúdas a quantidade da prestação. Essa é uma prática que desrespeita o CDC – Código de Defesa do Consumidor – e engana muita gente”, alertou.

Outra importante dica é prestar atenção na reputação das empresas e se o site de compras é confiável. Um site seguro usa, por exemplo, o protocolo HTTPS em vez de HTTP e na barra de endereço exibe um cadeado fechado, o que indica que possui certificação digital.

Outras formas de saber se um site ou empresa é confiável é analisar a pontuação dos estabelecimentos em sites como o Reclame Aqui, verificar as notas dadas pelos clientes e se houve resposta e interesse em solucionar os problemas por parte das empresas reclamadas.

O Procon RJ também orienta a verificar o prazo de entrega, garantia e se a plataforma permite a troca de mercadorias adquiridas durante a Black Friday. Isso precisa ser explicitado aos clientes.

É fundamental que o consumidor seja prudente nas formas de pagamento, principalmente se for via Pix. É preciso verificar os dados do recebedor, porque fica complicado ter o dinheiro de volta em caso de digitação errada sobre os dados do vendedor. Para evitar fraudes, é interessante criar um cartão de crédito virtual para usar apenas em compras online, com numeração diferente do cartão de crédito físico. Vários bancos e instituições financeiras permitem essa possibilidade via aplicativos. Plataformas que só aceitam pagamento por boleto bancário também devem ser evitadas, pois em caso de fraude será praticamente impossível recuperar o dinheiro.

Para evitar cair em golpes e também a clonagem de cartão de crédito, o consumidor também deve ficar atento aos endereços dos sites, especialmente quando criminosos imitam portais de grandes redes varejistas, utilizando domínios internacionais e/ou links com endereços parecidos com os sites verdadeiros.

Já o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) sugere que o comprador acesse outros sites e visite outros estabelecimentos para comparar os preços com a concorrência e, se possível, faça “prints” da tela com os preços dos produtos. Ademais, é necessário guardar o comprovante de compra em caso de reclamação pela demora na entrega e/ou de produto com defeito, por exemplo.

Compras realizadas pela internet podem ser canceladas sem que seja preciso pagar taxas de devolução e/ou multas. O cliente tem direito a se arrepender da compra se o produto ou serviço não atender suas expectativas.

O atraso na entrega caracteriza violação ao artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.068/1990 – e descumprimento de contrato com o cliente. E o cancelamento injustificado da compra por parte do vendedor é uma violação ao artigo 51 da mesma legislação. O cliente pode exigir o dinheiro de volta ou a entrega da mercadoria ou do serviço.

O Procon SP, por exemplo, recomenda que o cliente veja se no site onde será feita a compra contém informações sobre a empresa, tais como CNPJ, telefone, endereço físico e de e-mail e que seja consultada a situação cadastral do estabelecimento no site da Receita Federal. O link é este: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

O Procon RJ divulgou uma lista de sites não recomendados para compras. Acesse este link https://drive.google.com/file/d/1a-Pgddr2NJfijxkJ0vb84A4jNo7aoZic/view

O órgão fluminense também elaborou um Manual de Prevenção à Fraude Virtual, que pode ser acessado neste link https://drive.google.com/file/d/19d1W7qRjfWd1Pixg-3-5aDp3WJZ6X2Fq/view

O Procon SP divulgou uma plataforma, contendo endereços de portais de compras não recomendados. O link é https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php . A listagem é elaborada a partir de inúmeras queixas dos consumidores que não tiveram solução.

No portal Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é possível consultar a reputação de empresas. O link é https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1510063680627

Sobre a Black Friday

O Procon RJ está monitorando sites de comércio eletrônico para analisar os preços dos produtos antes e durante a Black Friday. Se houver irregularidades, as empresas poderão ser autuadas.

Embora a Black Friday seja depois de amanhã (26), vários lojistas já usam a ocasião para anunciar produtos e serviços com supostos descontos.

No Brasil, a Black Friday acontece desde 2010 sempre no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos. A data se torna uma ocasião para que as pessoas possam fazer compras de fim de ano.

Em tradução literal, “Black Friday” significa “sexta-feira negra”. A data é uma tradição no país norte-americano.

A Black Friday vai ocorrer no Brasil inteiro. Os estabelecimentos não são obrigados a aderir esse movimento. Outra alternativa é buscar o Juizado Especial Cível (JEC), popularmente conhecido como “Juizado de Pequenas Causas”.

As eventuais queixas dos consumidores deverão ser feitas no Procon dos estados onde os clientes residem.

O consumidor não pode se empolgar demais na hora das compras. A precaução ajuda a ficar atento na prevenção de golpes e também a evitar que as pessoas gastem mais do que ganhem, o que faz com que muitos não consigam arcar com as dívidas e fiquem com o nome “sujo” em órgãos de proteção ao crédito como Serasa e SPC, por exemplo. É preciso comprar com responsabilidade.