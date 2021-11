Pórtico de Guapimirim com iluminação natalina em anos anteriores - CRT - Divulgação

Publicado 24/11/2021 10:52

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, irá comemorar o Natal de 2021 em grande estilo, com árvore de natal, iluminação e com atividades de entretenimento. A celebração ocorrerá entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, na Praça Paulo Terra e na Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, ambas no Centro.

A celebração faz parte do Natal Sesc RJ, uma campanha do movimento Rio de Mãos Dadas, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomercio RJ) – formada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) – e tem por intuito levantar o ânimo e a confiança dos cidadãos fluminenses em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19).

“A campanha é simbolizada por esculturas em formato de mãos que se unem, representando a retomada de contatos, planos e afetos. Com 2 metros de altura e personalizadas por dez artistas, as obras foram expostas este ano em vários pontos da capital e do interior, incluindo Petrópolis. O movimento significa uma reafirmação do compromisso que o Sistema Fecomércio RJ tem de estar presente e contribuir na vida de milhares de pessoas em todo o estado”, explicou o Sesc RJ.

O Natal Sesc RJ acontecerá em 10 municípios fluminenses. Em Guapimirim, o evento conta com o apoio da prefeitura. A programação ainda está sendo elaborada.

Sesc RJ presente em Guapimirim

Em 2021, o Sesc RJ está bastante presente em território guapimiriense, primeiro com o Cultura na Praça, com exibição de filmes e atividades recreativas para crianças, em novembro deste ano; segundo, com o Odontosesc, oferecendo serviços odontológicos gratuitos a alunos da rede municipal de ensino no bairro Vale das Pedrinhas; e terceiro, a festividade natalina em planejamento.

O evento Cultura na Praça teve suas últimas edições suspensas por conta das chuvas na região.

O Odontosesc funciona na Escola Municipal Nelson Costa Mello e estará disponível até janeiro do ano que vem.