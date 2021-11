A cachoeira da Concórdia é um dos pontos turísticos de Guapimirim que vale a pena conhecer - Bruno Grosman - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 24/11/2021 19:03

Guapimirim – Estabelecimentos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, voltados para os setores turístico e hoteleiro podem se cadastrar no “Rio de Janeiro Turismo Consciente RJ”. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e consiste num selo de responsabilidade para auxiliar as empresas e os profissionais do ramo para a retomada das atividades com a flexibilização de medidas sanitária em meio à pandemia de coronavírus (Sars-CoV2).

Podem se inscrever guias turísticos, agências de viagem, pousadas, restaurantes, bares, casas de shows e eventos, pontos turísticos e outros estabelecimentos. No site Turismo Consciente RJ é possível ver algumas empresas guapimirienses já cadastradas na plataforma.

Os estabelecimentos deverão declarar que estão cumprindo os protocolos estabelecidos por órgãos de saúde. O site pode ser acessado também por turistas. Além disso, há um manual que pode ser baixado, contendo recomendações, tais como: higienizar as mãos constantemente com água e sabão ou álcool em gel, uso de máscaras, medição de temperatura dos clientes pelo pulso etc.

Podem solicitar o selo “Rio de Janeiro Turismo Consciente” as empresas e os profissionais situados nos 92 municípios fluminenses.

O referido selo foi criado em 2020 e pode ser obtido por meio do site www.turismoconscienterj.com.br . O Dia tentou acessar, mas teve dificuldade, porque o certificado de segurança do portal expirou na última segunda-feira (22/11). A reportagem decidiu seguir adiante e pôde visualizá-lo sem qualquer risco ao internauta.