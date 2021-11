O Dedo de Deus, símbolo do montanhismo no Brasil, está em Guapimirim, no Parnaso - Bruno Grosman - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 25/11/2021 10:02

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está completando 31 anos, nesta quinta-feira (25/11).

Em 25 de novembro de 1990, a população foi às ruas votar no plebiscito que disse “sim” à criação desse município e sua separação em relação a Magé. Guapimirim era apenas um distrito.

Guapimirim se localiza na Baixada Fluminense, a mais de 60 km da cidade do Rio de Janeiro, e faz limite com cinco municípios: Magé, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Teresópolis e Petrópolis.

Guapimirim possui belas cachoeiras, trilhas, paisagens, parques ecológicos e áreas de proteção ambiental (APAs). Seu mais famoso monumento é o Dedo de Deus, um pico de 1.692 metros de altitude que é símbolo do montanhismo no Brasil e parece uma mão fechada com o dedo indicador apontando para o céu.

O gentilício de quem nasce em Guapimirim é guapimiriense. Em 2020, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era estimada em 61.388 habitantes.



Embora seja um município relativamente novo, Guapimirim tem séculos de histórias. Durante alguns dias, O Dia contará um pouco desse lugar abençoado por Deus e pela natureza em sua versão online. Acompanhe essa expedição diária em www.odia.com.br/guapimirim