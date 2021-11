Capela Nossa Senhora da Conceição do Soberbo - Bruno Grosman - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 28/11/2021 16:36

Guapimirim – A expedição em celebração aos 31 anos de emancipação de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua. Embora seja um município jovem, é marcado por séculos de história e de registros da colonização no Brasil.

O aniversário de emancipação é celebrado no dia 25 de novembro, data do plebiscito no qual a população disse “sim” à sua desvinculação ao município de Magé.

Guapimirim não é apenas um lugar bonito com belas paisagens. É também interessante.

O nome “Guapimirim” vem dos rios que banhavam a região: Aguapeí-Mirim, Sarnambetiba e Magé-Mirim.

A padroeira da cidade é Nossa Senhora da Ajuda, cujo feriado é no dia 15 de agosto.

Capela de Sant’Anna

A Capela de Sant’Anna – ou de Capela de Santana – foi fundada em 1731 e está localizada no bairro Bananal, ao lado do único cemitério da cidade. A igreja é um registro histórico do surgimento do povoado de Santana e de Porto Modelo (hoje Parada Modelo), em que viajantes paravam para dormir. O local fazia parte do Caminho do Ouro, ligando Minas Gerais à Baía de Guanabara.

A criação desse cemitério se deve à série de pandemias surgidas durante o século XVIII.

Capela Nossa Senhora D’Ajuda

A Capela Nossa Senhora D’Ajuda foi construída em 1674, pelos irmãos Estevão e Pedro Gago, sob o nome de Capela Nossa Senhora D’Ajuda de Sarnambetiba, em alusão ao rio Guapimirim.

Em 1714, segundo o portal Visite Guapimirim, suas ruínas foram demolidas, e a sede da região foi transferida para a Capela Nossa Senhora da Conceição.

Depois de 30 anos, a capela é elevada à igreja paróquia definitiva, mas volta a perder o posto para a Capela de Sant’Anna, no povoado de Bananal.

Em 1872, a capela volta a funcionar como sede da então Freguesia de Nossa Senhora D’Ajuda de Aguapehy-mirim (termo em tupi que significa rio ou nascente pequena dos aguapés), numa época marcada por diferentes doenças e febres.

A paróquia, atualmente localizada no bairro Parque Nossa Senhora da Ajuda, está sob responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Magé, e realiza alguns eventos.

Capela Nossa Senhora da Conceição do Soberbo

A Capela Nossa Senhora da Conceição do Soberbo é datada de 1713, em estilo barroco, e está situada numa pequena ilha fluvial formada entre dois braços do rio Soberbo, na sede Guapimirim do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso).

Foi construída pelo padre Antônio Tavares. Mas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), alguns historiadores associam a capela à antiga Fazenda dos Amorins, erguida por Antônio de Amorim Lima, em 1731.

É tombada desde 1989 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (Inepac). Em 2011, foi restaurada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

As visitações à capela estão suspensas devido às más condições de conservação.

Museu Von Martius

O Museu Von Martius é uma homenagem ao botânico e naturalista alemão Friedrich Philipp Von Martius. Ele viveu nessa casa, quando esteve em missão no Brasil, em 1817, em que catalogou mais de 12 mil espécies de animais e plantas, tendo deixado um grande legado ao país.

O museu fica no Parnaso, na antiga fazenda Barreira do Soberbo. Essa fazenda já teve hóspedes como Dom Pedro II e a Princesa Isabel.