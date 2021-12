Imagem ilustrativa - wal_172619 - Pixabay - Creative Commons

Publicado 30/11/2021 19:08

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será o ponto de partida da maratona Uphill Serra dos Órgãos no próximo domingo (5/12). Os competidores terão de percorrer 21 quilômetros pela Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) até a cidade vizinha de Teresópolis.

A largada terá início às 7h da manhã nas proximidades do pórtico de Parada Modelo, em Guapimirim, com destino à Praça Higino da Silveira (feirinha), em Teresópolis. O tempo máximo de chegada é até às 11h.

Podem participar homens e mulheres a partir dos 18, inclusive idosos. A competição está dividida por categorias, as quais foram definidas por faixas etárias. Em cada uma haverá uma premiação. O primeiro lugar receberá R$ 1,5 mil mais troféu. O segundo colocado, R$ 1 mil mais troféu, e o terceiro, R$ 500 mais troféu.

O torneio é pago, está sendo promovido pela empresa X3M Entretenimento Ltda. e conta com o apoio institucional das prefeituras de Guapimirim e de Teresópolis, além do patrocínio do governo fluminense e de algumas empresas.

Para participar, é preciso comprovar estar vacinado contra o coronavírus (Covid-19).

O candidato deverá retirar o kit no próximo sábado (4), véspera da corrida, em Teresópolis.