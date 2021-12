É comum se deparar com cães e gatos em grandes centros urbanos e em meio aos carros e pedestres - Nelson García Bedoya - Pixabay - Creative Commons

Publicado 02/12/2021 18:30

Guapimirim – Protetores de animais como cães e gatos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderão castrar gratuitamente os bichos até o final de 2022. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro lançou o programa RJPET 100.000 Castrações, na última terça-feira (30/11).

O foco é castrar 100 mil animais resgatados das ruas por protetores independentes, organizações não governamentais e pessoas físicas, desse modo reduzindo o número de abandonos.

Para participar, é preciso se cadastrar no e-mail [email protected] . Será necessário apresentar os seguintes documentos para o cadastro:

* Documento de identidade com foto.

* Comprovante de residência no estado do Rio de Janeiro.

* Telefone e e-mail.

* Documentos que comprovem a prática de protetor.

* Declaração de um médico veterinário, reconhecendo o trabalho de protetor realizado.

* Dados completos do local de acolhimento do animal.

De acordo com o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, já foram castrados três mil animais num evento teste. Também foi realizada uma licitação com clínicas particulares para castrar mais 62 mil.

A primeira colônia a receber o programa fica no Maracanã, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, vivem 200 gatos abandonados na localidade.

Podem participar defensores dos animais de todo o território fluminense.