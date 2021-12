Imagem ilustrativa - Markus Spiskes - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativaMarkus Spiskes - Pixabay - Creative Commons

Publicado 06/12/2021 09:33

Guapimirim – Consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, endividados com tarifa de energia poderão aderir ao mutirão do Procon RJ, que começa nesta segunda-feira (6/12) e vai até a próxima sexta-feira (10), das 9h às 14h.

O mutirão é presencial e válido para clientes do estado do Rio de Janeiro para a regularização de débitos com mais de 90 dias com as concessionárias Enel e Light.

A depender do valor, a dívida poderá ser parcelada em até 24 vezes sem entrada nem juros.

O atendimento ocorrerá mediante distribuição de senha nos seguintes locais:

* Sede do Procon: Avenida Rio Branco nº 25, 5º andar – Centro – Rio de Janeiro.

* Poupa Tempo Shopping Bangu: Rua Fonseca nº 240 – Bangu – Rio de Janeiro.

* Poupa Tempo Caxias Shopping: Rodovia Washington Luiz nº 2895 – Parque Duque – Duque de Caxias.

* Poupa Tempo Shopping Grande Rio: Rua Maria Soares Sendas nº 111 – Parque Barreto – São João de Meriti.

Como é possível perceber, o mutirão não acontecerá em Guapimirim, apenas em postos do Procon RJ, pois o atendimento com a concessionária será acompanhado por um servidor do órgão estadual.

Será preciso apresentar carteira de identidade, CPF e a conta de luz em atraso. A negociação de débitos em nome de terceiros só poderá ser feita por meio de procuração assinada, cujo modelo poderá ser impresso no site do Procon RJ www.procon.rj.gov.br

Para ser atendido, é necessário usar máscara e apresentar documento que mostre ter se vacinado contra o coronavírus (Covid-19).

Em novembro último, o Procon RJ havia cadastrado clientes que optaram pelo atendimento online. Agora, só é possível fazê-lo de modo presencial.