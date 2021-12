Fachada do Hospital Municipal José Rabello de Mello, o único hospital público de Guapimirim - Divulgação

Publicado 10/12/2021 20:01

Guapimirim – A rede municipal de saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, registrou uma alta procura por parte de pessoas com sintomas gripais. Foram cerca de 500 pessoas por dia, nas últimas segunda (6/12) e terça-feira (7), de acordo com a Prefeitura de Guapimirim ao O Dia.

Devido à alta demanda, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu separar os atendimentos no Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal. Os pacientes com suspeita de gripe (Influenza A) e de coronavírus (Sars-CoV-2) estão sendo atendidos no Centro de Tratamento de Covid-19, que fica ao lado da referida unidade de saúde. O objetivo é evitar o contágio aos pacientes que procuram o hospital em caso de acidente ou outro tipo de enfermidade.

A rede municipal de saúde de Guapimirim não registra casos de internação de Covid-19 desde o passado dia 5 de novembro, conforme noticiado por O Dia.

Até essa quinta-feira (9), essa cidade da Baixada Fluminense contabilizava 171 casos suspeitos de coronavírus.

Na cidade do Rio de Janeiro, o que era surto de gripe passou a ser considerado uma epidemia, devido aos mais de 23 mil casos registrados, em grande maioria do tipo H3N2, às vésperas do verão.

Os surtos de gripe no Brasil costumam ocorrer entre abril, maio e junho, no período entre o outono e o inverno. Nessa época, a vacinação está disponível a diferentes públicos-alvo, tais como idosos e pessoas com comorbidades, por exemplo. Por conta da pandemia de coronavírus, a imunização contra a gripe se estendeu ao longo do ano, tendo em vista que havia um prazo entre os dois tipos de vacinas.

Na capital carioca, a vacinação contra a Influenza A foi liberada para toda a população. Houve falta de imunizantes, devido à alta procura.

Cabe destacar que pessoas com sintomas gripais ou de coronavírus não podem tomar vacina, já que a imunidade está baixa. É preciso estar em melhor estado de saúde para isso.

Municípios da Baixada Fluminense como Duque de Caxias e Nova Iguaçu, por exemplo, além de outros da Região Serrana como Petrópolis e Nova Friburgo também têm registrado casos de gripe e alta procura aos serviços de emergência na rede municipal de saúde.

Manter parte dos protocolos adotados contra o coronavírus – tais como o uso de máscara, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70, bem como evitar colocar as mãos na boca, no nariz e nos olhos e cobrir o rosto para espirrar – pode ajudar a diminuir o contágio de gripe.

Diferença entre surto, epidemia e pandemia

Quando uma enfermidade está concentrada num bairro ou cidade, é considerada um surto.

Quando se espalha para cidades vizinhas, para todo o estado ou país, passa a ser chamada de epidemia. A gripe não está mais restrita à capital carioca.

Quando a doença atinge outros países, passa a ser chamada de pandemia, como é o caso do coronavírus.

Uma doença é considerada endêmica, quando se repete com certa frequência num determinado intervalo de tempo, como nos casos de gripe e dengue, por exemplo.