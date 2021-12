Fotomontagem: as duas imagens ajudam a entender o tamanho da tragédia - Divulgação

Fotomontagem: as duas imagens ajudam a entender o tamanho da tragédiaDivulgação

Publicado 08/12/2021 18:58

Guapimirim – Ao menos três pessoas morreram num grave acidente de automóvel no KM 4 da RJ-122, via que liga Guapimirim a Cachoeiras de Macacu, na altura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde dessa terça-feira (7/12). Houve uma batida entre um Chrysler Tow & Country e uma van Fiat Ducato.

No automóvel Tow & Country estavam Gabriela Klein Bonvine, de 26 anos, o esposo Wagner Bonvine Branco, de 39 anos, e os filhos do casal, uma menina de dois anos e um menino de cinco meses. A família seria de Cordeiro, no Centro-Norte Fluminense.

No veículo Fiat Ducato estavam William Gomes da Silva e outra pessoa não identificada. Informações preliminares dão conta que seriam pai e filho. A van pertencia a uma transportadora.

Gabriela morreu no local da tragédia. Já Wagner Branco se encontra em estado grave. Ele foi socorrido inicialmente para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, tendo sido transferido para outra unidade de saúde na cidade vizinha de Teresópolis. As duas crianças estão bem. Elas foram assistidas pelo serviço de assistência social da rede municipal de saúde de Guapimirim até a chegada de parentes para buscá-las.

As duas pessoas que estavam na van também faleceram, sendo uma delas no local e outra no hospital.

A colisão foi tão violenta que não foi possível analisar as circunstância do acidente. O caso está registrado na 67ª DP (Guapimirim).

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar estiveram no local para socorrer as vítimas.