Fachada da Escola Municipal Castro Alves, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 09/12/2021 11:18 | Atualizado 09/12/2021 11:32

Guapimirim – Está prevista para a sessão do próximo dia 14 de dezembro a votação de um projeto de lei que prevê a concessão de abono salarial aos profissionais de educação, na Câmara Municipal de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O texto, enviado pela Secretaria Municipal de Educação, propõe que os benefícios sejam retroativos até janeiro de 2021 e pagos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), o que inclui correção salarial de 2,92%, 13º salário, um terço de férias, além da aplicação do mínimo de 70% em educação por meio de verbas desse fundo.

Os valores poderão ser pagos ainda em dezembro deste ano. O referido projeto de lei é fruto de acordos entre a prefeitura e o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe) ao longo de 2021.