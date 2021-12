Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pete Linforth - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um coronavírusPete Linforth - Pixabay - Creative Commons

Publicado 09/12/2021 05:57

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) continua normalmente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 8h às 11h desta quinta-feira (9/12), para primeira, segunda e terceira doses.

Primeira dose

A primeira dose é válida tanto para adolescentes a partir dos 12 anos quanto para adultos e idosos que ainda não se vacinaram.

Segunda dose

A segunda dose está disponível para quem já tinha vacinação marcada e também para os que deixaram de se imunizar.

Quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca ou Pfizer há mais de 60 dias, mesmo que o cartão de vacina marque uma data além, poderá receber a segunda aplicação de imediato.

Terceira dose

A terceira dose está disponível para pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose, ou dose única, há mais de 28 dias.

Idosos a partir dos 60 anos, adultos a partir dos 18 anos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose, ou a dose única, há cinco meses já podem retornar ao posto de saúde para receber a dose extra.

Outras informações

Para quaisquer dos casos, a vacinação acontecerá em cinco dos seis locais destinados à campanha:

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

Também será preciso apresentar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um comprovante de residência e um documento com foto.

Pessoas que estão com sintomas gripais ou de coronavírus, por exemplo, devem avisar aos profissionais de saúde sobre isso, antes da vacinação, para que avaliem se será permitido ou não se imunizar na ocasião. Por conta da baixa imunidade oriunda dessas enfermidades, a vacinação contra o Covid-19 geralmente é adiada. Outro fator é que os imunizantes podem resultar em reações como febre, dor no corpo, enjoo, entre outros. Mas isso varia de cada paciente.