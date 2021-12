Prédio da Secretaria Municipal de Educação - Ascom/PMG

Publicado 13/12/2021 14:40

Guapimirim - Profissionais de educação de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão o piso salarial equiparado ao nacional.

A equiparação salarial será retroativa a janeiro de 2021. O professor I, por exemplo, receberá mais R$ 607,09. O cálculo é feito do seguinte modo: basta pegar a diferença entre o piso anterior e o novo, de R$ 55,19, e multiplicar por 11 meses do ano. E o professor II receberá mais R$ 495,33. A diferença entre o piso anterior e o novo é de R$ 45,03. Basta pegar esse valor e multiplicar por 11 meses.

O piso não era reajustado desde 2015, e essa era uma antiga reivindicação da categoria.

A informação foi divulgada pela prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) e pelo secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, nas redes sociais.

Os professores também vão receber uma gratificação como 14° salário em 2021, por conta do saldo remanescente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Além disso, um terço das férias ainda será pago no mês de dezembro.

De acordo com o secretário municipal de Educação, ainda não foi possível reajustar o salário dos profissionais, devido a uma lei que veta tal ação durante a pandemia de coronavírus (Covid-19).

Recentemente, O Dia noticiou que a Câmara de Vereadores de Guapimirim votaria um projeto de lei, concedendo abono salarial aos educadores. O texto é de autoria do Poder Executivo municipal.