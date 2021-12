A dupla formada por cão e condutor - Foto: CBMERJ / Divulgação

A dupla formada por cão e condutorFoto: CBMERJ / Divulgação

Publicado 13/12/2021 18:55

Guapimirim - O canil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) logrou 17 certificações nacionais de busca e resgate. As avaliações ocorreram nos municípios de Guapimirim e de Magé, ambos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 8 de dezembro deste ano.

As duplas formadas por cão e condutor foram testadas em ambientes rurais e urbanos, em cenários que simulavam o resgate de vítimas em áreas de escombro, de desastre, de vegetação fechada, entre outros tipos de ambientes.

Foram realizados exames de busca, de socorro e de adestramento. Os cachorros foram avaliados em quesitos como faro, resistência, obediência, agilidade, destreza e independência.

Participaram 20 animais de cinco delegações - Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Sergipe e Amapá - pela etapa Sudeste de Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom). Essa fase de provas foi sediada pelo 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA), em Magé.

O canil do CBMERJ tem 15 animais, sendo que 13 estão aptos aos trabalhos de busca e salvamento e outros dois, em treinamento.

O Corpo de Bombeiros fluminense já possuía 25 certificações nacionais e internacionais de busca e resgate por meio dos binômios, como são chamadas as duplas formadas por cães e adestradores. Com as mais recentes premiações, agora são 42. Tais capacitações permitem que a corporação possa atuar no salvamento de vítimas em outros estados e também no exterior, se for solicitada sua participação.