Agrípio Lopes Xavier ajudou a fomentar a criação de gados nelore e zebu no paísABCZ - Divulgação

Publicado 15/12/2021 11:06

Guapimirim – O pecuarista Agrípio Lopes Xavier, de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, faleceu aos 92 anos, na última segunda-feira (13/12). A causa do óbito não foi divulgada. Ele foi dirigente de associações do setor e criava gados e cavalos nas Fazendas Consorciadas FC, no KM 11 da Rodovia Rio-Friburgo (RJ-122), na altura do bairro Cadete Fabres.

O empresário foi um dos idealizadores do Ranking Nacional da Raça Nelore, criado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), em 1993, e também vice-presidente e diretor dessa entidade.

O campeonato foi criado para fomentar a criação de gados nelore em território nacional e visa premiar os melhores criadores e promotores dessa espécie entre o período de outubro do ano corrente a setembro do ano seguinte. O torneio tem 11 categorias, entre elas de Melhor Expositor, Melhor Criador, Melhor Novo Expositor, Melhor Fêmea Jovem etc.

Aprígio integrou a diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) em quatro ocasiões e também foi membro do conselho consultivo dessa entidade em outras quatro ocasiões. Em 2002, ele foi homenageado na categoria nacional do prêmio Mérito ABCZ, concedido a personalidades que desenvolvem projetos em prol da raça de gado zebu brasileiro. Ele era associado desde 1975.

O pecuarista guapimiriense foi diretor de eventos da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) por duas ocasiões. Associado desde 1981, ele criava cavalos da raça Mangalarga Marchador e era titular do sufixo Solar. Em 2003, num dos períodos que esteve a entidade, contribuiu para a inclusão de quatro novos campeonatos nacionais, por exemplo. Cada criador de equino dessa raça tem um sufixo único registrado na ABCCMM.

As três instituições em que o empresário atuou lamentaram a morte dele:

“Aprígio contribuiu enormemente para o desenvolvimento da raça. Um homem de fibra, que sempre lutou para que o Nelore tivesse cada vez mais força. Nossos sentimentos estão com os familiares e amigos. Esperamos que todos fiquem bem. Nosso querido amigo será lembrado por sua garra e determinação, além de seu coração de ouro”, expressou o presidente da ACNB, Nabih Amin El Aouar.

“É com bastante pesar que recebemos a notícia do passamento do Sr. Aprígio, diante da contribuição direta e bastante efetiva que ele teve no desenvolvimento do Zebu brasileiro. Mas justamente por essa contribuição, tenho certeza de que estamos falando apenas de um distanciamento físico. O legado que ele nos deixa será eterno, e muito importante para as novas gerações”, lamentou o presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior.

“É com imenso pesar que a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador comunica o falecimento de seu associado e ex-diretor de Eventos, Aprígio Lopes Xavier. Titular do sufixo Solar, na cidade de Guapimirim (RJ), filiou-se em 19 de novembro de 1981 (...)”, escreveu a ABCCMM num trecho da nota.

O pecuarista deixou três filhos, cinco netos e uma bisneta. O enterro foi no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (14), segundo o Portal DBO, site especializado em notícias do agronegócio.