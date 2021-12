A imunização está liberada para pessoas a partir dos 12 anos de idade - Arquivo/Divulgação

A imunização está liberada para pessoas a partir dos 12 anos de idadeArquivo/Divulgação

Publicado 15/12/2021 06:08 | Atualizado 15/12/2021 10:12

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 8h às 11h dessa quarta-feira (15/12), para terceira, segunda e primeira doses.

A vacinação acontecerá nos seguintes locais:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Para se imunizar, é preciso apresentar um documento com foto (ex.: carteira de identidade, de motorista, de trabalho ou de entidade de classe profissional), comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone / internet), Cartão do SUS e caderneta de vacinação.

Terceira dose

A terceira dose está disponível para a população em geral acima de 18 anos, idosos a partir dos 60 anos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose, ou o imunizante de dose única da Janssen, há mais de cinco meses.

Os pacientes imunossuprimidos que receberam a segunda dose há mais de 28 dias também poderão retornar aos postos de saúde para receber a terceira aplicação. Será preciso comprovar tal condição.

Pacientes imunossuprimidos

São considerados imunossuprimidos:

* Pessoas vivendo com HIV.

* Pacientes com câncer que fazem uso de quimioterapia.

* Pacientes que fazem tratamento de hemodiálise.

* Pacientes que fazem uso de medicamentos modificadores de resposta imune.

* Pacientes com imunodeficiência primária grave.

* Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias e doenças intestinais inflamatórias).

* Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

* Pessoas que fazem uso de corticoides em doses superiores a 20mg/dia de prednisona ou equivalente por mais de 14 dias.

Segunda dose

A segunda dose foi antecipada e está disponível para quem recebeu a primeira de AstraZeneca ou Pfizer há mais de dois meses.

Quem tinha vacinação agendada e quem também não compareceu no dia marcado pode solicitar a segunda aplicação.

Primeira dose

A essa altura do campeonato, com mais de 616 mil óbitos por coronavírus – conforme dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) – e com variantes em circulação no país como Gama, Delta e Ômicron, ainda é preciso lembrar que é possível tomar a primeira dose de vacina em meio a tantas mortes e negacionismo.

A imunização está liberada para pessoas a partir dos 12 anos de idade e para os públicos-alvo anteriormente citados na reportagem.

No Brasil, estão liberados os imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e da Janssen. Este último, que era de dose única, passou a ter dose de reforço em algumas regiões do país. Os demais são de duas doses cada.