O Papai Noel separou presentes especiaisFoto: Izaias França

Publicado 17/12/2021 11:39

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá uma série de atrações natalinas nos próximos dias como a chegada do Papai Noel de helicóptero e eventos musicais.

As atividades de fim de ano começam já nesta sexta-feira (17/12), às 19h30, com o Concerto de Natal na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Parada Modelo.

No sábado (18), acontecerá uma edição da Feira do Artesão, das 16h às 21h, na Praça Paulo Terra, no Centro, com o show de Alexandre Barros e convidados, segundo a programação prévia divulgada pela Secretaria Municipal de Turismo.

O grande evento será o ‘Natal da Gente’, com a chegada do Papai Noel de helicóptero no campo da Worthington, no bairro Bananal, a partir das 9h do próximo domingo (19). Também haverá entretenimento para as crianças e distribuição de brindes e sorteio de uma moto Pop nova. Esta festividade, especificamente, é promovida pela Associação de Empresários de Guapimirim (AEG).

“(...) O Papai Noel separou presentes especiais. Terá distribuição de bolas, sorteios de centenas de eletrodomésticos, bicicletas, televisores e muito mais. Será um dia para lá de divertido, com muitos presentes, brincadeiras e o ‘bom velhinho’ trazendo a magia do natal para todas as nossas crianças (...)”, anunciou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), nas redes sociais.

E na segunda-feira (20), às 19h30, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Parada Modelo, promoverá a Cantata e Auto de Natal.

Programação:

Dia 17/12/2021 – às 19h30: Concerto de Natal

Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Marcionílio Inácio nº 209 – Parada Modelo

Dia 18/12/2021 – das 16h às 21h: Feira do Artesão

Local: Praça Paulo Terra, no Centro

Dia 19/12/2021 – a partir das 9h: Chegada de Papai Noel de Helicóptero

Local: Campo da Worthington

Estrada Imperial nº 1.919 – Bananal

Dia 20/12/2021 – às 19h30: Cantata e Auto de Natal

Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Marcionílio Inácio nº 209 – Parada Modelo