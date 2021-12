As "Meninas Superpoderosas" da 67ª DP (Guapimirim) têm forte atuação contra crimes de violência doméstica e sexuais - Divulgação

Publicado 16/12/2021 22:26

Guapimirim – Um homem de 39 anos foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (16/12), por descumprir medida protetiva, ameaçar e perseguir a ex-mulher, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O réu, identificado apenas pelas iniciais J. M. D., foi captura pelas “Meninas Superpoderosas” da 67ª DP (Guapimirim), cuja prisão foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

É a segunda vez que J. M. D. foi preso por ameaçar a assassinar a ex-companheira. Em setembro de 2019, ele foi para a cadeia por crimes previstos na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), tendo sido liberado após cumprir pena. Em 2013, ele havia agredido e ameaçado matar sua então esposa, de 30 anos.

Ao sair da cadeia, recentemente, o criminoso voltou a representar um risco de morte à ex-companheira. De acordo com as investigações, em maio passado, J. M. D. agrediu outra vez a ex-mulher. Por conta disso, foram decretadas medidas protetivas de urgências, no intuito de tentar preservar a vítima. Em setembro deste ano, o acusado invadiu a residência do atual namorado da ex-esposa e o ameaçou de morte.

A nova prisão de J. M. D. foi baseada nos artigos 24-A da Lei Maria da Penha e nos artigos 147 e 147-A do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que tratam sobre ameaça e perseguição, respectivamente.

As “Meninas Superpoderosas” são as agentes femininas da 67ª DP (Guapimirim). Elas são responsáveis por capturar acusados violência e violações de direitos humanos, inclusive sexual, contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

Veja outros casos de crimes contra mulheres em Guapimirim

J. M. D. é apenas mais um entre tantos ex-maridos que não sabe lidar de forma adulta com a separação e se sente dono de suas ex-companheiras a ponto de ameaçá-la de morte. Cabe às vítimas tomarem coragem para denunciar seus agressores e a Justiça cumprir com seu trabalho e mostrar a esses réus que o crime não compensa.

Em agosto de 2021, as “Meninas Superpoderosas” também prenderam um homem de 42 anos por descumprimento de medida protetiva.

Em setembro passado, um homem de 29 foi preso em flagrante por ameaçar a assassinar a esposa. A vítima tinha fugido para a casa da mãe com os dois filhos pequenos, por não suportar mais as agressões e humilhações.

Em outubro último, outro homem, de 23 anos, também foi em cana por ameaçar de morte a então companheira. Ele já tinha sido preso em flagrante em 2019.

Também em outubro deste ano, um homem de 44 anos foi preso preventivamente por ameaçar a ex-sogra e descumprir medida protetiva. As “Meninas Superpoderosas” foram capturá-lo na cidade vizinha de Cachoeiras de Macacu.

Felizmente, a 67ª DP (Guapimirim) tem forte atuação no combate a crimes de violência doméstica e sexual e também contra o narcotráfico, o que fez com que ficasse em primeiro lugar no ranking entre as demais delegacias de pequeno porte da Baixada Fluminense. A boa colocação se deve ao êxito para desvendar crimes e também para cumprir ordens judiciais.