Detran Guapimirim - Arquivo/Divulgação

Publicado 16/12/2021 09:28

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo sábado (18/12). Desta vez, serão disponibilizados os serviços relativos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O atendimento ocorrerá das 8h às 14h mediante agendamento pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 ou (21) 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão liberadas a partir do meio dia desta quarta-feira (15).

Nesta 49ª edição do mutirão, em Guapimirim, será possível emitir primeira ou segunda vida de CNH, renovação, mudança ou adição de categoria, além de alteração de dados ou troca de permissão para dirigir (PPD).

Ao todo serão ofertadas 13,7 mil vagas nas unidades do Detran.RJ espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro.

Para outros serviços não detalhados na reportagem, nesse próximo fim de semana, o usuário poderá fazer o agendamento para outras cidades.

O órgão insta que os usuários respeitem o horário agendado para evitar filas e aglomerações, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), e que evitem levar acompanhantes.

Apesar do afrouxamento acerca de protocolos sanitários, o uso de máscara ainda é obrigatório no local.

Se o usuário solicitar atendimento de serviços em outros municípios, é preciso estar atento às regras vigentes. Em alguns deles, pode ser necessária a apresentação do comprovante de vacinação.