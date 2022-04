Imagem ilustrativa de uma pessoa segurando um cartão do SuperaRJ - Divulgação

13/04/2022

Guapimirim – Os cartões do SuperaRJ já podem ser novamente retirados em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. São mais de 700 beneficiários.

A entrega tinha sido suspensa no último dia 29 de março, em Guapimirim, por determinação do governo do estado do Rio de Janeiro, que, na época, informou estar fazendo uma restruturação interna. Levantamento constatou que vários dos beneficiários, em alguns municípios, nunca foram buscar os cartões, e os benefícios estariam se acumulando. Havia pessoas com mais de R$ 2 mil a R$ 3 mil em conta, por exemplo. Além disso, era investigada uma suspeita de furto ou roubo desses cartões.

Em Guapimirim, os cartões dos novos beneficiários estavam disponíveis desde o último dia 9 de março, no entanto, ao final do mesmo mês a entrega foi interrompida.

O SuperaRJ é o auxílio emergencial aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e concedido pelo governo fluminense, em meados de 2021, a pessoas de baixa renda gravemente afetadas pela pandemia de coronavírus (Covid-19) no Brasil. Entre os critérios para ter direito ao benefício vale destacar: estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico) – o banco de dados do governo federal –, mas não estar recebendo o Auxílio Emergencial da União nem o Bolsa Família, por exemplo.

O cartões podem ser retirados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que fica na atual sede da Prefeitura de Guapimirim, na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, bairro Cantagalo.