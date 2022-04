Imagem ilustrativa de um gasoduto - Agência Petrobras - Divulgação

Publicado 13/04/2022 11:38

Guapimirim – A consulta pública sobre o Gasoduto Itaboraí-Guapimirim (Gasig) foi prorrogada para até o próximo dia 25 de abril, numa segunda-feira. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) está recebendo informações e contribuições para poder elaborar um edital de chamada pública para a contratação de capacidade incremental de transporte de gás natural.

A consulta pública foi aberta no passado dia 25 de março e o prazo de manifestação era, inicialmente, até o último dia 8 de abril.

O projeto prevê a construção, por parte da empresa Nova Transportadora do Sudeste (NTS), de uma extensão de 11 quilômetros e capacidade nominal de 18,2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

O futuro edital prevê a contratação de transporte na modalidade firme no ponto de partida Itaboraí por 15 anos a partir de 1º de março de 2023. Nessa modalidade, o transportador deve programar e transportar regularmente o volume diário de gás natural previsto em contrato, conforme estabelecido pelo artigo 34 da nova Lei do Gás (Lei nº 14.134/2021).

O objetivo é transportar o hidrocarboneto oriundo do Gasoduto Rota 3 e processado nas unidades de processamento de gás natural (UPGNs) do antigo Comperj até o sistema integrado de transporte de gás natural. O Gasig se interligará com o Gasoduto Cabiúnas (Reduc) – Gasduc III na altura do km 143,7, em Guapimirim.