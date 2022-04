Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - pch.vector - Freepik - Creative Commons

Publicado 18/04/2022 07:14

Guapimirim – A vacinação contra a gripe (Influenza) e o coronavírus (Sars-CoV-2) continua normalmente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18/4).

Para receber algum dos imunizantes, é preciso apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.

Vacinação contra gripe

A vacinação contra a gripe está dividida em duas fases. Esta primeira, que vai até o próximo dia 2 de maio, é exclusiva para idosos a partir dos 60 anos e profissionais de saúde.

A campanha está disponível, de segunda à sexta-feira, na Praça Paulo Terra, no Centro, das 8h às 11h, e em todos os postos de saúde, das 7h às 16h.

Vacinação contra covid-19

Já a vacinação contra o coronavírus está disponível para pessoas a partir dos 5 anos. Os locais de aplicação variam conforme a faixa etária, mas em todos os casos o horário vai de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h, .

Para as crianças de 5 a 11 anos, a campanha será feita na Praça Paulo Terra, no Centro, e em alguns postos de saúde, conforme o dia da semana.

Para os adolescentes, de 12 a 17 anos, os adultos de 18 a 59 anos e os idosos a partir dos 60 anos, a imunização acontece em cinco pontos:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.