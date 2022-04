Uma estátua de Têmis, a deusa da Justiça - Pixel2013 - Pixabay - Creative Commons

Publicado 19/04/2022 19:02

Guapimirim – Os cartórios das 1ª e 2ª varas de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para as serventias Empresarial e de Fazenda, respectivamente, passarão a contar com o Processo Judicial Eletrônico (PJe) a partir do próximo dia 4 de julho.

O PJe é um plataforma que permite acompanhar online o andamento de processos que são digitalizados, independentemente de tramitar na Justiça Federal, na Justiça dos estados, na Justiça Militar dos estados e na Justiça do Trabalho.

O PJe foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2013. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), por exemplo, começou a ser utilizado em dezembro de 2019. Desde então, já foi implantado nas serventias dos Juizados Especiais Cíveis (JEC), além das Varas da Infância, Juventude e Idoso (parte não infracional) e, ainda em andamento, nas serventias de competência Cível.

As serventias Empresarial e de Fazenda vão receber o sistema a partir do próximo dia 25 de abril. As primeiras comarcas são: Arraial do Cabo, Bom Jardim, Cambuci, Cantagalo, Carapebus/ Quissamã, Carmo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Fontin e Iguaba Grande. Todas são varas únicas situadas no interior fluminense.

O cronograma segue ao longo de maio, junho, julho e agosto, incluindo Piraí, Porciúncula, Itatiaia, Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu, Belford Roxo, Seropédica, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Rio de Janeiro e tantos outros municípios.