Ideias sustentáveis podem transformar o mundo para melhorrawpixel.com / Wan - Freepik - Creative Commons

Publicado 20/04/2022 10:57

Guapimirim – A Agência do Bem está com inscrições abertas para receber microprojetos voltados para a Agenda 2030, para que sejam desenvolvidos em Guapimirim e outros municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O prazo termina na próxima sexta-feira (22/4).

Ao todo, serão selecionados cinco propostas, cujo financiamento pode chegar até R$ 10 mil por microprojeto. As propostas deverão ter como base alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), de números: 4, sobre educação de qualidade; 6, sobre água potável e saneamento; e 7, sobre energia limpa e acessível.

Poderão participar instituições que atuem nas seguintes cidades: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica.

O resultado será divulgado no próximo dia 10 de maio.

A Agência do Bem é uma organização da sociedade civil de interesse público (Oscip). Teve início em 2005, em Vargem Grande, bairro da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, e se expandiu para bairros adjacentes. A instituição possui escritórios na Barra da Tijuca, no Rio, e também em São Paulo.